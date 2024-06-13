В США объяснили слова Байдена об Украине и НАТО

13 июня 2024, 9:15

По словам главы миссии США при НАТО Джулиан Смит, позиция США по поводу перспективы членства Украины не изменилась.

"Однако я верю, что в этом конкретном интервью президент имел в виду тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцам еще предстоит проделать определенную работу по соблюдению критериев и реализации реформ, которые необходимы для членства в НАТО. Украинцы добились значительных успехов в реализации целого ряда реформ, связанных с такими вещами, как прозрачность и подотчетность, а также борьба с коррупцией. Мы приветствуем эти усилия. Мы получили обновленную информацию от министра Кулебы, когда он приехал в Брюссель в апреле; мы аплодировали всему, что Украина делала в последнее время, особенно в свете того факта, что Украина находится в разгаре полноценной войны. Так что эти усилия достойны восхищения, и мы еще раз приветствуем эти усилия", — сказала она на брифинге.