17 июня 2024, 15:15

Сэкономили $300 млн: волонтеры на Киевщине изготавливают муляжи западного оружия

Они сделали уже более 100 макетов, которые служат приманкой для врага. Такие муляжи хорошо видны даже через тепловизор.



"Это реально помогает армии, помогает спасать наших ребят. Они не погибают, потому что прилетает не по ним, а по деревянному макету. На уничтожение макета тратится во много раз больше, нежели он стоит", - рассказал Илья, технический менеджер.

