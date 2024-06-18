Яка різниця між розстрочкою й оплатою частинами?

18 июня 2024, 13:15

Торгові мережі та магазини з метою приваблення покупців використовують фінансові та нефінансові методи. Окрім звичних розпродажів та акційних пропозицій на кількість придбаних одиниць, продавці вартісних товарів, зокрема побутової техніки, електроніки, пропонують оплату в кредит, розстрочку та частинами. Зорієнтуватися в умовах купівлі покупцеві може бути складно через обмеженість часу на прийняття рішення або недостатнє висвітлення правил оплати консультантами. Розберемося разом, у чому полягає відмінність між цими трьома поняттями, та який з них найвигідніший.

Придбання в кредит звичне для ринку нерухомості, автомобілів, побутової техніки та обладнання. Кредит передбачає поступову виплату вартості товару, а також відсотків банківської комісії, нарахованої за час користування позикою. Вигідність такого способу викупу товару сумнівна, адже кінцева його вартість може збільшитися вдвічі через високу відсоткову ставку. Рішення щодо кредиту виправдане у разі жорсткої необхідності у товарі за неможливості сплатити всю його вартість одразу.

Розстрочка — спосіб викупу товару, зручний як для покупця, так і для продавця. За його умовами вартість товару розбивається на рівні частини на термін від 1 до 12 місяців, які має сплатити покупець у чітко визначений графіком час. При цьому ціна товару жодним чином не змінюється — розстрочка не передбачає нарахування відсотків чи інших прихованих комісій. Покупець одразу може розрахувати свої фінансові можливості та визначити оптимальний термін для розстрочки.

Що ж собою являє оплата частинами? Це та сама розстрочка у своєму класичному значенні. Непорозуміння між двома назвами одного й того способу викупу товару виникає через недобросовісних продавців, які під розстрочкою маскують кредити з невеликою процентною ставкою.

Щоб не помилитися та не витратити зайвого, варто оформити розстрочку від Unex Bank. Ця банківська послуга розрахована на зручний шопінг у широкій партнерській мережі, у якій можна за все сплачувати частинами без ризику нарахування відсотків. Для цього потрібно замовити послугу онлайн на сайті банку або через мобільний додаток та отримати віртуальну платіжну картку "Мед". При розраховуванні нею в магазинах та закладах партнерської мережі вартість покупок буде автоматично додаватися до загальної суми розстрочки та рівномірно розподілятися протягом терміну її дії. Гранична сума на картці визначається банком для кожного клієнта на основі його платоспроможності та кредитної історії.

Оплата частинами — зручний спосіб управління своїм бюджетом без надмірного тиску на гаманець та економії. З її допомогою можна своєчасно оновити техніку, що зламалася, придбати подарунки рідним до річниці чи спокійно пережити тиждень до зарплати. Для покупця це безпечний та вигідний спосіб оплати.

На питання, в чому ж секрет і хто насправді платить за зручність для клієнта, легко відповісти. У відносинах розстрочки таким платником є продавець, який оплачує послуги банку, покриваючи витрати за рахунок зростання попиту та виторгу. Розстрочка сприяє стратегії розширення за рахунок обороту, підкреслюючи соціальну відповідальність бізнесу та комфорт покупців.