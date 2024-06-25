25 июня 2024, 15:15

Nvidia потеряла $550 млрд капитализации за три дня

Компания вернулась на третью строчку самых дорогих компаний.

Сейчас график Nvidia зеркалит график Cisco, которая стала трендовой на несколько лет, но после потеряла в цене все, что заработала за 4 года.


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