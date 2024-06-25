25 июня 2024, 17:45

После переговоров Украина будет в трех шагах от членства в ЕС — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.



«Будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС», - сообщил он.



Также Кулеба подчеркнул, что после завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству:



Заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления.



Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.



Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

