Как начать инвестировать и защитить свои сбережения

26 июня 2024, 11:55

В условиях нестабильной экономической ситуации и глобальных кризисов многие люди опасаются открывать депозиты. Когда в стране идет война, забрать деньги из банка может быть проблематично. Лучшей альтернативой депозитам является инвестирование. Такой способ получения пассивной прибыли может помочь, например, осуществить мечту, оплатить обучение детям или обеспечить себе безбедную старость. Многие задумываются о вложении средств в ценные бумаги, но нехватка знаний останавливает их. Так с чего же начать?

Хотя торговля на бирже предполагает потенциально большой, практически неограниченный доход, она связана с большими рисками. Человек, который не разбирается в азах финансового рынка, может быстро потерять свои вложения. Чтобы этого не случилось, важно пройти обучение трейдингу. Для этого созданы специальные курсы, которые знакомят студента с миром инвестиций. Пройти обучение можно онлайн, не отправляясь в другой город и не тратя время на поездки.

Более того, познать основы биржевого дела вполне реально всего за две недели. Такую возможность предлагает, например, известный в Украине обучающий центр – Биржевой университет. Благодаря особому формату обучения — интенсивам с обратной связью — слушатели могут быстро и эффективно пройти курс. Занятия проводятся в видеоформате, а тем студентам, которые не смогли посетить прямой эфир, предоставляется ссылка на видеозапись. Ведет курс профессиональный финансовый эксперт, который имеет большой опыт торговли на бирже. Он делится своими знаниями, аналитикой, а также отвечает на все вопросы.

Программа курса для новичков разработана таким образом, чтобы дать потенциальным участникам рынка все необходимые знания и навыки для успешного старта. Так, после прохождения курса в вышеупомянутом обучающем центре слушатель сможет:

определить свои цели инвестирования;

понять перспективы работы на фондовом рынке, на какую доходность можно рассчитывать и как добиться успеха;

разобраться в основных видах инвестиционных инструментов, их прибыльности и выбрать для себя оптимальный вариант;

сформировать инвестиционный портфель, правильно распределив соотношение активов в нем;

использовать технический анализ для торговли, оценивая инвестиционную привлекательность актива в конкретный момент и предугадывая движение его котировок в будущем.

После специализированного обучения трейдер сможет приобрести свои первые ценные бумаги и начать торговлю. При этом деятельность на бирже человека, который получил нужные знания и навыки, будет основываться на принятии информированных решений. Он сможет контролировать свои эмоции в реальных сделках.

Правильный старт на фондовой бирже позволит вам защитить свои сбережения от инфляции, создать пассивный доход и чувствовать себя уверенно в любой экономической ситуации. Главное — доверить свое обучение профессионалам.