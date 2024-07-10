В Госдепе США заявили, что "видят место Украины в НАТО"

10 июля 2024, 12:15

"Позиция США давно ясна. США видят место Украины в НАТО и здесь, на саммите, в этом году есть идея, что нужно построить "мост для Украины" в НАТО. Это не только риторика, но также означает конкретные шаги в период сотрудничества НАТО с Украиной. Поддержка, военная подготовка для ВСУ, дополнительные системы ПВО. И в четверг мы узнаем, что будет в [итоговой] декларации", — заявил представитель Госдепа США Дэниел Сайзек в комментарии "Суспільному".