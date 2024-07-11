Ціни на каву будуть зростати, — Lavazza

Це пов'язано з зміною клімату, перебоями в постачанні та новими правилами в ЄС. Підвищення у світі вже сягнуло 18-20%.
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- Безопасность | Вчера, 13:45
Осуществлен первый за 12 лет авиарейс из Сирии в Саудовскую Аравию 0.00
- Интернет | Вчера, 13:15
Meta начнет удалять контент с содержанием термина "сионист" 0.00