11 июля 2024, 14:15

Ціни на каву будуть зростати, — Lavazza

Це пов'язано з зміною клімату, перебоями в постачанні та новими правилами в ЄС. Підвищення у світі вже сягнуло 18-20%.
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