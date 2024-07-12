Украина получит систему Patriot от Румынии - подписано соглашение о безопасности

12 июля 2024, 8:15

В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией, сообщает Офис президента.

Румыния передаст Украине систему Patriot, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.



"Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО", — говорится в сообщении.



Бухарест вместе с партнерами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов



Украина подписала уже 23 соглашения по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.

