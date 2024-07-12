У НАТО пояснили, чому передають Україні F-16 так повільно

12 июля 2024, 9:15

Представник Альянсу пояснив, що йдеться не просто про переміщення літаків з однієї країни в іншу.

Вони мають бути переконфігуровані зі стандартів однієї країни, де вони базувалися, до українських реалій. Це передбачає можливість їхнього розміщення на українських аеродромах, застосування наявних у ЗСУ систем озброєнь, переданих західними партнерами тощо. У цьому контексті також необхідно забезпечити безпеку аеродромів від потенційних ворожих атак.

"Це дуже складний процес передачі на всіх етапах", – сказав він.