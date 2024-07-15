Carnegie: как новый президент Ирана повлияет на российско-иранские отношения

15 июля 2024, 14:15

Неожиданная победа кандидата-реформатора Пезешкиана на выборах президента Ирана, предполагает смену вектора во внешней политике - нормализацию отношений с Западом и отдаление от России.

Победа Пезешкиана для Кремля - это тревожный сигнал, что в перспективе продолжать сотрудничество с Ираном может стать намного сложнее. Об этом пишет авторитетный американский мозговой трест Carnegie.



«В то же время "нормализация с Западом", это скорее красивый лозунг, чем реальная программа. В текущей ситуации непонятно, каким образом может состояться такой разворот, даже если Иран искренне захочет двигаться в этом направлении. Главной проблемой остаются санкции, которых за последние годы стало только больше. Восстановление ядерной сделки выглядит утопией. Да и в целом неясно, насколько американская и европейские бюрократические машины способны отменять санкции, а не вводить новые», - пишет издание.



«У Пезешкиана, как и у Ирана в целом, слишком мало пространства для маневра, чтобы думать о пересмотре отношений с Россией. Как бы ни был силен запрос на нормализацию с Западом, углублять отношения Тегерану в ближайшие годы, скорее всего, придется с Москвой и Пекином», - отмечается в статье.

