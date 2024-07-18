Фон дер Ляйен пообещала остановить вторжение Китая на Тайвань

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она будет стремиться "удержать Китай" от вторжения на Тайвань в рамках своей заявки на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, пишет Politico.
"Мы будем работать с Японией, Кореей, Новой Зеландией и Австралией, с которыми сталкиваемся с общими проблемами. Это включает в себя наши коллективные усилия по развертыванию всего спектра нашего объединенного государственного управления, чтобы удержать Китай от одностороннего изменения статус-кво военными средствами, особенно в отношении Тайваня", — сказала она.
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