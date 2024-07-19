Фон дер Ляйен пообещала создать "настоящий Европейский оборонительный союз"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение следующих пяти лет создать "настоящий Европейский оборонительный союз" с флагманскими проектами по воздушной и кибернетической обороне, если выиграет второй срок, пишет Reuters.
"Европа может многое сделать для поддержки и координации усилий по укреплению оборонной промышленной базы, инноваций и (европейского) единого рынка", — заявила фон дер Ляйен в документе, излагающем ее программу перед голосованием в Европарламенте по ее переизбранию на пост председателя Еврокомиссии.
Она отметила, что планирует назначить еврокомиссара по обороне — это новая должность, — и заявила, что комиссия представит "Белую книгу о будущем европейской обороны" в первые 100 дней ее следующего срока.
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