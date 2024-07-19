19 июля 2024, 11:15

Фон дер Ляйен пообещала создать "настоящий Европейский оборонительный союз"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение следующих пяти лет создать "настоящий Европейский оборонительный союз" с флагманскими проектами по воздушной и кибернетической обороне, если выиграет второй срок, пишет Reuters.



"Европа может многое сделать для поддержки и координации усилий по укреплению оборонной промышленной базы, инноваций и (европейского) единого рынка", — заявила фон дер Ляйен в документе, излагающем ее программу перед голосованием в Европарламенте по ее переизбранию на пост председателя Еврокомиссии.



Она отметила, что планирует назначить еврокомиссара по обороне — это новая должность, — и заявила, что комиссия представит "Белую книгу о будущем европейской обороны" в первые 100 дней ее следующего срока.

