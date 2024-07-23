Китай резко сократил поставки чипов в Россию из-за угрозы санкций

23 июля 2024, 14:15

С января по май этого года перевалка товаров категории Common High Priority (CHPL), которые могут использоваться для военных нужд Кремля, через Гонконг сократилась на 28%.

Транзитная торговля чипами с РФ через материковый Китай, за исключением Гонконга, сократилась на 19%, пишет Reuters, ссылаясь Министерство торговли США.Хотя поставки и сократились, американское правительство считает Гонконг и КНР ключевыми глобальными узлами, через которые Россия получает материалы для своей военной промышленности."Мы разговариваем с любой компанией, чьи товары появляются на поле боя. Я думаю, что есть некоторые основания для оптимизма, по крайней мере, в том, что нам удалось замедлить некоторые из этих торговых операций", — сказал собеседник Reuters.