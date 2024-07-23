23 июля 2024, 14:15

Китай резко сократил поставки чипов в Россию из-за угрозы санкций

С января по май этого года перевалка товаров категории Common High Priority (CHPL), которые могут использоваться для военных нужд Кремля, через Гонконг сократилась на 28%.

Транзитная торговля чипами с РФ через материковый Китай, за исключением Гонконга, сократилась на 19%, пишет Reuters,  ссылаясь Министерство торговли США.

Хотя поставки и сократились, американское правительство считает Гонконг и КНР ключевыми глобальными узлами, через которые Россия получает материалы для своей военной промышленности.

"Мы разговариваем с любой компанией, чьи товары появляются на поле боя. Я думаю, что есть некоторые основания для оптимизма, по крайней мере, в том, что нам удалось замедлить некоторые из этих торговых операций", — сказал собеседник Reuters.
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