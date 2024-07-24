YouTube заблокировал канал мосбиржи

Биржа использовала аккаунт для трансляций своих публичных мероприятий, пишет "интерфакс".
12 июня мосбиржа попала под санкции США.
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