24 июля 2024, 12:45

YouTube заблокировал канал мосбиржи

Биржа использовала аккаунт для трансляций своих публичных мероприятий, пишет "интерфакс".

12 июня мосбиржа попала под санкции США.  


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