Як виглядають та працюють шахрайські сайти та чи складно відрізнити?

18 июля 2024, 11:45

Розглянемо приклад шахрайської схеми з пропозицією оформити грошові виплати та шахрайського ресурсу, який був створений для реалізації цієї схеми.



Через соціальні мережі та месенджери шахраї поширили повідомлення про можливість отримання грошової виплати для кожного українця.

Повідомлення містило активне посилання на фішингову сторінку-приманку, яка була стилізована з використанням айдентики благодійної організації. На цій сторінці шахраї розмістили інструкції щодо проходження ідентифікації, а також активні посилання на шахрайські фішингові ресурси, які маскувалися під сторінки авторизації банків.Щоб оформити грошову виплату, шахрайський ресурс пропонував ввести номер мобільного телефону, пароль від особистого кабінету, номер картки, CVV, пін-код та поточний баланс картки для підтвердження входу в особистий кабінет. Отримані дані шахраї використовували для “прив'язкиˮ акаунта користувача до нового пристрою або для онлайн авторизації на порталі відповідного банку, що давало їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.Подібні схеми шахрайства є дуже поширеними.Перевіряйте будь-яку інформацію про грошові виплати, яку побачили в інтернеті чи в повідомленнях через офіційні джерела. Не переходьте за посиланням, зазначеним у таких повідомленнях. Перейдіть на офіційний сайт відповідної організації, від імені якої пропонується грошова допомога через пошукову систему, ввівши назву необхідного сайту.