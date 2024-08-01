Чому не варто економити на свічках запалювання?

1 августа 2024, 15:01

Bosch протестувала свічки запалювання-підробки, які можна придбати за низькими цінами.



Ґрунтуючись на понад столітньому досвіді виробництва свічок запалювання, компанія Bosch протестувала свічки запалювання-підробки, які можна придбати за дуже низькими цінами. Було проаналізовано їхній зовнішній вигляд, конструкцію, а також матеріали, з яких їх виготовлено. Результати були очевидними – у дешевих свічках запалювання виявлено значні дефекти якості, які наражають на небезпеку двигун і каталітичний нейтралізатор. Далі детально про п’ять причин, через які автомобіль потребує високоякісних свічок запалювання.





Ризик №1. Строк служби двигуна

Допуски відхилень від виробничих норм та стандартів якості можуть не надаватися, що може призвести до скорочення строку служби двигуна. Можливими пошкодженнями можуть бути нагар і перегрівання свічок запалювання.



Ризик №2. Строк служби свічок запалювання

Неякісні свічки запалювання можуть бути виготовлені з низькоякісного матеріалу, наприклад, з високим вмістом заліза, який може сягати 97% у деяких неякісних свічках запалювання. Це може призвести до сильної ерозії та корозії.



Ризик №3. Строк служби каталітичного нейтралізатора

Неякісні свічки запалювання можуть містити зварні напливи на заземлювальному електроді. Це може спричинити небажане іскріння, що призводить до неправильного запалювання. Носик ізолятора може забруднюватись (нагаром). Забруднення може замикати електричні ланцюги, що так само може призвести до неправильної роботи та скорочення строку служби каталітичного нейтралізатора.



Ризик №4. Нестійке горіння

Купівля неякісних свічок запалювання може призвести до сильного задирання заземлювального електрода. Металеві частини можуть відламуватися та завдавати механічних пошкоджень поршням і клапанам.

Ризик №5. Проблеми із заміною свічок запалювання

Під час заміни неякісних свічок запалювання може зірватися нарізь. Нарізь – це компонент, який потрібно захищати від корозії. Без достатнього покриття поверхні головка блоку циліндрів може зазнати пошкоджень або навіть розриву під час зняття свічок запалювання.



Bosch виробляє широкий асортимент високоякісних свічок запалювання з 1902 року та є постачальником оригінального обладнання для понад 60 міжнародних автовиробників. Більш ніж столітній досвід доводить: якість завжди виправдовує себе.