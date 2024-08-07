7 августа 2024, 9:45

Казахстан внедрит систему распознавания лиц

Об этом сообщил генпрокурор республики.



Это позволит ловить преступников с помощью камер наблюдения.



По его словам, искусственный интеллект идентифицирует людей, даже если они изменили внешность. Ранее такая система была опробована в Алматы и Астане. Опыт признали успешным.

