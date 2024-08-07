Об этом сообщил генпрокурор республики.
Это позволит ловить преступников с помощью камер наблюдения.
По его словам, искусственный интеллект идентифицирует людей, даже если они изменили внешность. Ранее такая система была опробована в Алматы и Астане. Опыт признали успешным.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 12:15
У Варшаві почали масово гинути птахи
- Технологии | Сегодня, 11:45
Які міста Польщі найзавантаженіші
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Уряд Польщі розробляє план масової евакуації на випадок війни
- Интернет | Сегодня, 10:45
Российские власти не будут закрывать YouTube, но сильно его замедлят — "Медуза"
- Бизнес | Сегодня, 10:15
В Испании начали делать искусственную человеческую кожу и использовать её
- Интернет | Сегодня, 9:45
Казахстан внедрит систему распознавания лиц
- Интернет | Сегодня, 9:15
Турция и Meta так и не договорились о разблокировке Instagram
- Технологии | Сегодня, 8:45
Казахстан и Китай построят базу на Луне
- Технологии | Сегодня, 8:15
США доставили в Армению оружие нового поколения
Последние материалы
- Обзоры | 22 июля, 7:57
Gelius Transformer 2 GP-LTL004 – лампа з дисплеєм та бездротовою зарядкою
- Фотогалереи | 20 июля, 23:10
Первый в Украине дом на 3D-принтере построили в Ирпене
- Аналитика | 18 июля, 14:00
Бекапи і захист бізнесу: що потрібно знати, якщо ви тільки про це почали думати
- Фотогалереи | 16 июля, 8:35
Вчера в Мадриде испанцы праздновали победу своей сборной на Евро 2024
- Обзоры | 15 июля, 13:59
Портативна LED лампа з датчиком руху (L1005) - забудьте за вимикач!
- Обзоры | 9 июля, 15:41
Термосумка NEOR 10L - для пікніків на двох
- Обзоры | 9 июля, 11:51
Ajax LightSwitch (2-gang) Jeweller - бездротовий розумний двоклавішний вимикач світла
- Обзоры | 3 июля, 12:19
Ajax DoorProtect Jeweller – бездротовий датчик відкриття дверей
- Обзоры | 29 июня, 11:54
Gelius GP-PK006 – захищений годинник, що знає, де ваша дитина
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 12:15
У Варшаві почали масово гинути птахи 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Які міста Польщі найзавантаженіші 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Уряд Польщі розробляє план масової евакуації на випадок війни 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
Российские власти не будут закрывать YouTube, но сильно его замедлят — "Медуза" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
В Испании начали делать искусственную человеческую кожу и использовать её 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:45
Казахстан внедрит систему распознавания лиц 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:15
Турция и Meta так и не договорились о разблокировке Instagram 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Казахстан и Китай построят базу на Луне 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
США доставили в Армению оружие нового поколения 0.00