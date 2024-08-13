США может не хватить дронов в случае войны

13 августа 2024, 14:15

Издание отмечает, что если армия США окажется в состоянии войны, то американским производителям будет сложно выпускать малые БПЛА в тех объемах, в которых будут нуждаться солдаты.

Тем временем украинские компании создают миллион FPV-дронов в год — и это не считая других типов БПЛА. Американские фирмы, скорее всего, не производят достаточно, чтобы заменить даже половину этого количества. Кроме того, американские беспилотники гораздо дороже, чем, к примеру, китайские.



Defense One пишет, что решить проблему может, в частности, Украина. Дело в том, что она сейчас наращивает "безумные мощности по производству беспилотников". После окончания войны с рф останутся производственные мощности, которые, в свою очередь, "будут ориентированы на европейский и, возможно, даже североамериканский рынок".