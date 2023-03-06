Рада выделит 30 млрд грн. на дроны для армии

6 марта 2023, 9:45

В интервью украинским СМИ председатель парламентского бюджетного комитета рассказала, как обстоят дела с финансированием украинских БПЛА.

По ее словам, одним из приоритетов является увеличение расходов на закупку беспилотников, так называемую армию дронов.«Есть амбициозные планы по производству дронов в Украине. Поэтому это наша первоочередная потребность. Речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого вопроса есть. Из резервного фонда выделили первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета, будем искать источники», – заявила Пидласа.