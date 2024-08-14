14 августа 2024, 13:45

Вживання огірків і яблук зі шкіркою призводить до розвитку раку печінки

Вчені рекомендують обрізати її, бо миття овочів і фруктів не прибирає слідів пестицидів, а високий вплив хімікатів викликає головний біль, нудоту і проблеми з рухом.

