Будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" з Росії до Китаю зупинили

20 августа 2024, 15:45

Буде тривала пауза, адже Москва більше не вірить, що зможе отримати бажану угоду від Пекіна. Однією з причин є те, що Китай та Росія не домовилися про ціну на газ.

Пекін вимагав опустити ціни до $60 за тисячу куб., тобто до внутрішньоросійського рівня. Наразі Китай купує російський газ по $260 за тисячу куб.Також розбіжності між Пекіном та Москвою виникли через геополітичні чинники. Китай стурбований вторинними санкціями з боку західних країн, накладених на тих, хто вважається причетним до сприяння російській агресії проти України.Друга частина "Сили Сибіру" мала пройти через територію Монголії. У країні планували побудувати 2,5 тис. км газопроводу, але влада не включила його до плану національного розвитку до 2028 року.