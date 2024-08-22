Какой смартфон купить в 2024 году?

22 августа 2024, 10:50

Рынок смартфонов постоянно обновляется. Производители регулярно презентуют миру новые модели, привлекая потенциальных покупателей новыми функциями и инновационными возможностями.

Когда приходит момент покупки нового гаджета, могут возникнуть сложности с выбором подходящей модели. В этой статье расскажем подробно, какие смартфоны, старт продаж которых ожидается в 2024 году, действительно заслуживают внимания.

Этот флагман от южнокорейского бренда несомненно станет настоящей сенсацией. Сильные стороны:

мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3;

стильный корпус с титановой рамкой;

отличная камера с основным сенсором на 200 Мп и практически бесконечным зумом;

плоский и яркий дисплей.

Самсунг С24 Ультра уже скоро выйдет. Поэтому если собираетесь купить смартфон в Цитрус, советуем дождаться начала продаж этой новинки.

Еще один яркий флагман текущего года. Правда, его презентация состоится только осенью, поэтому сейчас купить Айфон 16 Ультра невозможно. Почему стоит подождать сентября, когда компания Apple презентует долгожданную новинку?

Как утверждают проверенные источники, iPhone 16 Ultra получит самой большой экран во всей истории бренда: OLED-панель 6,9 дюймов. А еще в компании обещают усовершенствование камеры и решение проблемы с перегревом, который стал уязвимым местом предыдущей линейки. Также обещают увеличение объема оперативной и постоянной памяти.

Смартфоны бренда HUAWEI уже неоднократно побеждают в различных рейтингах лучших камерофоном. Скорее всего, не исключением станет и эта модель. Правда старта ее продаж придется еще немного подождать.

Ключевые фишки HUAWEI P70 Art:

• 5-нанометровый чип, кстати первый в истории этого китайского производителя;• уникальная камера с фантастическими возможностями и бесконечным количеством настроек;• современный дизайн.

Осталось лишь дождаться старта продаж этого камерофона и порадовать себя действительно яркой и оригинальной новинкой.

Ожидается, что визуально модель будет иметь много общего с iPhone 14 та iPhone 15. Сердцем новинки станет мощный чипсет, который порадует высокой скоростью обработки задач.

Одинарная 48-пиксельная камера порадует качеством съемки. Эта модель подойдет покупателям, которые мечтают о смартфоне на операционной системе iOS, но не желает отдавать за него огромные деньги.

Модель, созданная для любителей игр. Геймерский ASUS ROG Phone 8 Ultimate получит мощный чип Snapdragon 8 Gen 3, максимально эффективную систему охлаждения и очень много оперативной и постоянной памяти. Уже известно, что верхний параметр оперативной памяти будет равен 24 Гб. Большинство ноутбуков имеют более скромные характеристики.

Поэтому если любите проводить много времени за игровым процессом и страдаете от того, что ваш смартфон не справляется с запуском любимой стратегии, эта модель ASUS разработана специально для вас.