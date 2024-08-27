27 августа 2024, 12:15

Масова тенденція звільнення вчителів спостерігається в Україні

Основна причина — недостатня заробітна плата.

Експерти кажуть, що резерв кадрів може бути вичерпаний вже найближчим часом.
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