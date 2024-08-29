29 августа 2024, 13:15

Харрис увеличивает отрыв от Трампа в президентской гонке — опрос

Демократ Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 45% против 41% согласно опросу Reuters.



Новые данные показали, что вице-президент США увеличила отрыв от Трампа с одного процентного пункта до четырех, если сравнивать с опросом, проведенным в конце июля.

