В августе банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний.
До сих пор ОАЭ были для российских импортеров главным образом пунктом проведения платежей за ввозимую из Китая технику, но в последнее время риски вторичных санкций США осложнили работу этой товарно-денежной цепочки.
Отмечается, что российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ. Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10-20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля могла достигать 30%. Проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных — 1-3%.
Теперь же в ОАЭ начали блокировать операции, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в Эмираты.
рф также использовала ОАЭ для обхода санкций. Через эту страну в россиию попадала танкеры для "теневого флота" России, закупались китайские станки для увеличения производства вооружений и импортные детали для истребителей.
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