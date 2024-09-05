Номери з новим кодом 075 вже з'явились у продажу

Vodafone розпочав продажі номерів з новим кодом – 075. Вони вже доступні до замовлення на сайті або через застосунок My Vodafone.
Також нові номери можна підключити на умовах контракту чи змінити діючий номер передплати в мережі магазинів Vodafone.
Наразі клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх – (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись.
Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів компанії.
У клієнтів Vodafone є можливість обрати собі номер серед наявних у точках продажу або за допомогою сторінки «Вибір номеру» на сайті Vodafone. Сервіс дозволяє не тільки підібрати, але й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям:
• Підбір за маскою: конструктор, що дозволяє гнучко задати параметри пошуку (наприклад, вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами)
• Підбір за датою: всі варіанти номерів, які співпадають з датою якоїсь події
• Улюблене число: 3-4 однакові чи не однакові цифри, що стоять поруч в будь-якому місці номеру, наприклад, всі варіанти з 123
• Схожий номер: пул номерів, схожих на запропонований користувачем
• Виключити цифри: номери, які не містять конкретних цифр
• Слово в номері: дозволяє «закодувати» улюблене слово в номер: для цього потрібно написати його кирилицею або латиницею як на клавіатурі старого кнопкового телефону
• Всі номери: система сама пропонує рендомні варіанти красивих номерів, не треба вказувати ніяких параметрів