Номери з новим кодом 075 вже з'явились у продажу

5 сентября 2024, 11:45

Vodafone розпочав продажі номерів з новим кодом – 075. Вони вже доступні до замовлення на сайті або через застосунок My Vodafone.

Також нові номери можна підключити на умовах контракту чи змінити діючий номер передплати в мережі магазинів Vodafone.



Наразі клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх – (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись.



Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів компанії.



У клієнтів Vodafone є можливість обрати собі номер серед наявних у точках продажу або за допомогою сторінки «Вибір номеру» на сайті Vodafone. Сервіс дозволяє не тільки підібрати, але й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям:



• Підбір за маскою: конструктор, що дозволяє гнучко задати параметри пошуку (наприклад, вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами)

• Підбір за датою: всі варіанти номерів, які співпадають з датою якоїсь події

• Улюблене число: 3-4 однакові чи не однакові цифри, що стоять поруч в будь-якому місці номеру, наприклад, всі варіанти з 123

• Схожий номер: пул номерів, схожих на запропонований користувачем

• Виключити цифри: номери, які не містять конкретних цифр

• Слово в номері: дозволяє «закодувати» улюблене слово в номер: для цього потрібно написати його кирилицею або латиницею як на клавіатурі старого кнопкового телефону

• Всі номери: система сама пропонує рендомні варіанти красивих номерів, не треба вказувати ніяких параметрів

