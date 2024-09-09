Apple передавала дані користувачів і тісно співпрацювала з владою різних країн

9 сентября 2024, 17:15

За 10 років 82% запитів про розкриття даних було схвалено компанією. Для порівняння: Google та Meta позитивно відповіли на 73% запитів, Microsoft – на 67%.



Найчастіше дані запитують влада США та ЄС — 58% від загальної кількості з 2013 по 2022 рік. Більшість запитів стосуються кримінальних розслідувань.