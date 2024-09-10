Україна створила власну плануючу високоточну бомбу

Вона може стати ключовою зброєю для ударів по цілях у росії на дальність до 90км, — пише Forbes.
З крилами і встановленим на хвості ракетним прискорювачем, імовірно керована GPS бомба дуже схожа на французький Hammer.
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