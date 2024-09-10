10 сентября 2024, 11:15

Україна створила власну плануючу високоточну бомбу

Вона може стати ключовою зброєю для ударів по цілях у росії на дальність до 90км, — пише Forbes.



З крилами і встановленим на хвості ракетним прискорювачем, імовірно керована GPS бомба дуже схожа на французький Hammer.

