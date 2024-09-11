Франция, Германия и Британия прекращают воздушное сообщение с Ираном

11 сентября 2024, 10:15

Франция, Германия и Британия объявили о расторжении соглашений о воздушном сообщении с Ираном в ответ на поставки баллистических ракет Ираном России.

В заявлении стран отмечается, что они предпримут меры для отмены двусторонних соглашений и призвали Тегеран немедленно прекратить любую поддержку России в войне против Украины.



Ранее госсекретарь США Блинкен анонсировал расширение санкций против Ирана за предоставляемую России военную помощь.



Британские власти в свою очередь обновили сегодня антироссийский санкционный список. Под новые ограничения попали 5 российских транспортных судов, российские Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации. Также санкции введены против 5 физических и 2 юридических лица из Ирана. Лондон обвинил из в поддержке России.