Тихий беспроводной комплект Оклик S275W

16 сентября 2024, 13:15

Модель S275W будет лучшим решением для тех, кому важно печатать в тишине, ведь клавиши клавиатуры и кнопки мыши практически не издают звуков, которые отвлекают от важных задач.

Беспроводной комплект будет полезен в домашнем использовании. Подключение происходит с помощью USB-A/USB-C ресивера, что будет полезно для тех, кто хочет избавиться от большого количества проводов за компьютерным столом. Частота 2,4 ГГц представляет собой распространенный вариант передачи информации по Wi-Fi сети, а радиус действия комплекта составляет 10 метров.Оптическая мышь с шестью кнопками подходит для правшей. Поверхность мыши имеет покрытие Soft-Touch, благодаря чему модель удобно держать в руке. Возможна регулировка чувствительности в пределах 800/1200/1600 dpi. Чувствительность влияет на то, как курсор реагирует на действия пользователя, и регулировка поможет настроить устройство индивидуально. Срок службы рассчитан на три миллиона кликов, а питание мыши возможно от АА батареи, которая идет в комплекте с устройством.Полноразмерная клавиатура состоит из 115 клавиш, в том числе функциональными F1-F12, с помощью которых можно регулировать яркость экрана, звук и многое другое.Корпус клавиатуры выполнен из матового пластика черного цвета. В основе находятся прорезиненные регулируемые ножки, благодаря которым клавиатура не скользит на поверхности стола. В корпусе также предусмотрен держатель для мобильных устройств и небольших планшетов.Срок службы клавиатуры рассчитан на три миллиона кликов. У модели также предусмотрена функция отключения питания. Питание клавиатуры возможно от ААА батареи, которая идет в комплекте с устройством.