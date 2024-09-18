Новый вариант COVID-19 XEC - чем он отличается

18 сентября 2024, 10:45

Ученые предупреждают, что по миру начал стремительно распространяться новый вариант COVID-19, получивший название XEC.

Впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего случаи заражения начали фиксироваться в Великобритании, США, Дании и ряде других стран.



По словам директора института Scripps Research Эрика Топола, распространение XEC только начинается. Он прогнозирует, что потребуется несколько недель или месяцев, прежде чем этот вариант станет доминирующим и вызовет собственную волну заболеваемости.



Основной причиной беспокойства ученых является уникальная мутация XEC, которая способствует его более быстрому распространению по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19.



Руководитель Института генетики в Университетском колледже Лондона Франсуа Балу, подчеркнул, что XEC имеет небольшое преимущество с точки зрения скорости передачи вируса. Однако, несмотря на это, существующие вакцины остаются эффективными в предотвращении тяжелых случаев заболевания, что, по мнению специалистов, должно значительно снизить риски для здоровья населения.



Что ожидать от нового варианта

Ученые предполагают, что XEC может стать доминирующим вариантом COVID-19 уже к следующей зиме. Но, несмотря на возможные изменения в мутациях вируса, важнейшим остается своевременная вакцинация и соблюдение профилактических мер, что позволяет сохранять контроль над распространением заболевания.



Симптомы нового варианта COVID-19 XEC не отличаются от ранее известных форм заболевания. Они включают:

высокую температуру;

боли в теле;

чувство усталости;

кашель или боль в горле.



Большинство людей выздоравливают через несколько недель после начала заболевания, однако у некоторых болезнь может затянуться, что характерно и для предыдущих штаммов.



ВОЗ официально объявила окончание пандемии COVID-19 в 2022 году, но коронавирус продолжает циркулировать среди населения. С начала пандемии было подтверждено более 775 млн случаев заболевания. Более 7 млн человек умерли.



Хотя нынешние показатели заболеваемости значительно ниже по сравнению с пиковыми значениями пандемии, вирус продолжает распространяться. ВОЗ зафиксировала 135 тыс. новых случаев COVID-19 с конца мая по конец июня, а также более 2 тыс. смертей за тот же период.