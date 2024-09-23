Нова пошта презентувала новий мобільний застосунок

23 сентября 2024, 15:15

Головна його відмінність - тепер ви можете керувати Новою поштою самостійно.



Більше не треба дзвонити в кол-центр аби дізнатися де посилка, переадресувати її, дізнатися коли саме приїде кур’єр або доручити отримання іншій людині. Не треба говорити з оператором для створення експрес-накладної або чекати, поки він створить інвойс для відправки посилки в іншу країну. Всіма діями, які ви хочете зробити із посилками - керуєте безпосередньо ви.





1. Зручне оформлення переадресації: ви можете переадресувати посилку, відстежувати її за тим самим номером ЕН, можете редагувати чи скасувати переадресацію або замовити її повторно.





2. Виклик курʼєра в три кліки. Вашу посилку заберуть від дверей, навіть якщо вона більше 30 кг, просто виберіть звідки, що та коли зручно зустріти кур'єра. Так само можна зробити із замовленням адресної доставки. Обирайте зручний часовий проміжок та відслідковуйте рух курʼєра в режимі реального часу за 15 хв до його приїзду. А ще ви можете написати кур’єру повідомлення прямо в застосунку.





3. Дивіться за кожним рухом своєї посилки по Україні та за кордоном, адже це єдиний застосунок як для України, так і для всіх країн Європи, де є Нова пошта. Тепер ви знаєте, де знаходиться ваша посилка в кожну одиницю часу.





4. Керуйте своєю посилкою особисто, адже ви можете:

- створити посилку у застосунку, а у відділенні її тільки залишити у спеціальному боксі для відправки або віддати оператору;

- або створити посилку у застосунку і відправити її через поштомат, навіть без паковання;

- сплатити посилку за іншу людину;

- довірити отримання відправлення другу.





5. Забирайте та відправляйте посилки з поштомату ще зручніше: менше кроків, можливість отримання без інтернету, допомога цифрового помічника нового застосунку, а ще комірки відчиняються дууууже швидко.





6. Усі ваші посилки тепер одразу видно на головному екрані. Їх можна легко сортувати на "всі", "мені" й "від мене". А ще - обирати за фільтром. Повний перелік отриманих та відправлених посилок можна переглянути в архіві.



7. Улюблене відділення: збережене у профілі як улюблені відділення чи поштомат будуть підтягуватись під час оформлення переадресації, повернення, що прискорить оформлення та спростить користування послугами.



8. Спрощене і зручне оформлення повернення — можна легко повернути товар відразу через застосунок.





А ще тепер є можливість перевести чайові співробітнику Нової пошти — оператору, кур’єру, працівнику контакт-центру. Оформити заявку на компенсацію у разі пошкодження посилки. Відмовитися від розсилки рекламних повідомлень.



Також з’явилися нові можливості закордонного шопінгу — наприклад, можна замовити не тільки доставку товару у відділення, поштомат або прямо додому із закордонного магазина, а й замовити викуп. Для цього лише залиште посилання на бажаний товар — а Нова пошта зробить решту: знайде, придбає та відправить до вас.



“Запуску застосунку передувала масштабна робота не тільки з точки зору його розробки, а й вдосконалення логістики та наших сервісів — оплати, переадресації, доставки в поштомат, адресного обслуговування й інших. Адже ми розуміємо: тільки поєднання бездоганного продукту доставки та сучасних технологій можуть створити той досвід, який задовольнить наших клієнтів”, — коментує Юлія Колесник, керівник департаменту розробки клієнтських сервісів Нової пошти.