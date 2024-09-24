Украина ведет с партнерами консультации по Gripen и Eurofighter - Умеров

24 сентября 2024, 9:45

Отвечая на вопрос о количестве истребителей, которое нужно Украине, министр объяснил, что враг использует до 300 самолетов и до 300 вертолетов на войне.

Украина эти данные учитывает в переговорах с партнерами.



Он не стал озвучивать прогноз относительно количества F-16 в Украине до конца года и в 2025 году.



"Сейчас мы уже имеем от партнеров commitment [обязательства] по F-16, commitment дают по Mirage. Сommitment или консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они начнут... Скоро у нас будут уже результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, со временем мы сообщим".