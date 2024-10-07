Украина и Чехия договорились о совместном производстве боеприпасов

7 октября 2024, 9:45

Чешский производитель оружия Czechoslovak Group (CSG) сообщил, что подписал договор с "Украинской бронетехникой" о совместном производстве артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм на территории Украины.

Производство стартует уже в следующем году.



В соответствии с соглашением, CSG предоставит украинскому производителю необходимые ноу-хау и помощь для начала производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов непосредственно в Украине.



Планируется, что в 2025 году будет произведено 100 тыс. снарядов, а в 2026-м годовой объем производства превысит 300 тыс. единиц. Производство боеприпасов будет осуществляться в Чехии и Украине с целью увеличения и ускорения производства для украинской армии и снижения цены на артиллерийские снаряды.