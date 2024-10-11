11 октября 2024, 9:45

НАТО проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях, сообщил в Лондоне генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.



"В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", — сказал Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.



По его словам, все учения будут особенно сосредоточены на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах.



Учения, которые продлятся около двух недель, не предусматривают использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.

