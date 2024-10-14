Как нелегальные терминалы Starlink помогли РФ захватить Угледар

14 октября 2024, 8:45

СМИ в статье ссылается на шестерых украинских военных. WP отметила, что ранее силы обороны имели главное преимущество над россиянами, которые численно преобладали и были лучше вооружены, – доступ к интернету через терминалы Starlink.

Теперь его используют также и оккупанты, копируя украинских военных, добавила WP.Так, нелегальные Starlink позволяют россиянам использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, совершать больше вылетов БПЛА, а также обстреливать ВСУ точным артиллерийским огнем.Офицер 72-й механизированной бригады, которая защищала район Угледара с 2022 года и недавно была вынуждена отступить, в комментарии WP назвал использование РФ Starlink одним из важных факторов наряду с нехваткой живой силы и вооружения, ускоривших падение Угледара в начале октября.Российские компании и частные лица не имеют права продавать Starlink, однако появился серый рынок, который подпитывается высоким спросом со стороны военных и частных покупателей. Большинство терминалов продаются через Telegram и попадают на фронт из подмосковья, проинформировала WP.