Україна буде виробляти вибухівку в Литві

Матеріал гексоген (RDX) може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами і призначений для виробництва різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин.
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