17 октября 2024, 11:45

Україна буде виробляти вибухівку в Литві

Матеріал гексоген (RDX) може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами і призначений для виробництва різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин.

