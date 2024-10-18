18 октября 2024, 9:45

МАГАТЭ поможет Украине достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС

"Мы должны сохранить этот важный источник электроэнергии для Украины сегодня и в послевоенный период. Обещаю, что мы будем рядом для помощи Украине в увеличении мощности Хмельницкой АЭС за счет строительства новых энергоблоков", — сказал глава агентства Рафаэль Гросси.



По его словам, Украина не останется позади, когда мир переориентируется на ядерную энергетику, чтобы перейти на "зеленую" и таким образом улучшить энергетическую безопасность.

