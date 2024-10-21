В начале 2025 г. Франция поставит Украине истребители Mirage-2000

21 октября 2024, 12:15

Об этом заявил глава французского МИД Барро на совместной пресс-конференции с украинским коллегой в Киеве.

По его словам, Париж также проведет обучение украинских пилотов и механиков управлению и обслуживанию этих самолетов.



Барро отметил, что Франция поддерживает «план победы» Зеленского в российско-украинской войне.



Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо. На вооружении с 1984 г. Основной боевой самолет ВВС Франции в конце XX - начале XXI вв. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.