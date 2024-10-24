Індія заблокувала вступ Туреччини в БРІКС, — BILD

Причина — хороші відносини Анкари з ворожим Індії Пакистаном.
План Ердогана провалився, він хотів показати, що може бути одночасно і в НАТО і в БРІКС, але зараз Туреччина опинилася в певній політичній ізоляції.
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