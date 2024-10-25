Служба 112 розширилася на центральні та східні регіони України, — Ігор Клименко

25 октября 2024, 11:15

Відвідав комунікаційний центр у Дніпрі, який розпочав роботу у вересні. За цей час оператори прийняли майже 200 тисяч дзвінків, з яких 40 тисяч потребували екстреного реагування.

Тут про ворожі удари, про злочини та ДТП, домашнє насильство, про яке до Служби повідомляли, зокрема, діти.



У центрі працюють більше 70 операторів - цілодобово приймають екстрені дзвінки із Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей.



Ми продовжуємо політику працевлаштування ветеранів. Операторами Служби 112 у Дніпрі стали 7 захисників, які отримали поранення на фронті. Наймолодшому з них 21 рік.



Викликати всі екстрені служби за єдиним номером - це про доступність, зручність та комплексність надання допомоги громадянам.























