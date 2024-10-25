Google запустив низку ініціатив в Україні до місяця кібербезпеки

25 октября 2024, 12:45

В епоху цифрових технологій кібербезпека стає все більш важливою для кожного з нас.

Зловмисники постійно вдосконалюють свої методи, тому необхідно бути пильними та обізнаними щодо потенційних загроз в онлайн-просторі.



З нагоди місяця кібербезпеки, який щорічно відзначається у жовтні, Google запускає низку ініціатив для підвищення обізнаності українців про правила кібергігієни та безпеки в інтернеті. Ці заходи покликані допомогти користувачам захистити свої дані та пристрої від потенційних загроз.



Серед ключових активностей Google в рамках місяця кібербезпеки:



Семінар зі штучного інтелекту на програмі “Основи кібербезпеки для бізнесу”

Тест "Ви вмієте розпізнавати фішинг?", як частина медіакампанії

Нагадування про інструменти “Ключі доступу” та "Вхід через Google"



Далі – детальніше про кожну з цих активностей.



Семінар зі штучного інтелекту на програмі “Основи кібербезпеки для бізнесу”



Оскільки кіберзагрози стають все більш комплексними, особлива увага зараз приділяється штучному інтелекту (ШІ) як інструменту кіберзахисту та тому, як він може допомогти отримати вирішальну перевагу над зловмисниками.



Так, 31 жовтня о 16:00 за Києвом в межах безкоштовної програми “Основи кібербезпеки для бізнесу” відбудеться практичний семінар, щоб навчити підприємців ефективно використовувати ШІ для захисту своїх бізнесів у кіберпросторі. Захід буде доступний онлайн або в записі для всіх зареєстрованих учасників програми.

На заході учасники зможуть вдосконалити навички правильного формулювання запитів (prompting), а також навчаться аналізувати кіберзагрози на основі кількох підготовлених сценаріїв.



В умовах розвитку штучного інтелекту фішингові атаки стають усе більш складними, персоналізованими й поширеними, тож виявити ці трюки не завжди так просто, як здається. Зловмисники вдаються до фішингових атак, щоб обманом змусити довірливих користувачів розкрити особисту чи фінансову інформацію. Для цього вони часто імітують контент відомих і надійних компаній.



Щоб перевірити свої знання та навчитися розпізнавати найпоширеніші фішингові афери, Google пропонує пройти тест "Ви вмієте розпізнавати фішинг?".



Інструменти “Ключі доступу” та "Вхід через Google"



Google прагне допомогти користувачам залишатися в безпеці в Інтернеті та пропонує використовувати два корисні інструменти для безпечного доступу до онлайн-сервісів: "Ключі доступу" та "Вхід через Google".



Ключі доступу – це простіша та безпечніша альтернатива традиційним паролям. Вони являють собою криптографічні ключі, які використовуються для автентифікації користувачів. Ключі доступу неможливо вгадати чи використати повторно, що робить їх надійним захистом від зловмисників. Використовуючи ключі доступу, ви можете бути впевнені, що ваша особиста інформація залишається в безпеці.



Функція "Вхід через Google" дозволяє легко та безпечно зареєструватися та отримати доступ до тисяч програм і сайтів на будь-якому пристрої, використовуючи ваш обліковий запис Google. Ця функція забезпечує додатковий рівень безпеки, оскільки ви можете використовувати двофакторну автентифікацію та інші заходи безпеки, пов'язані з вашим обліковим записом Google.