Microsoft дозволить компаніям "наймати" віртуальних співробітників

28 октября 2024, 17:15

Компанія анонсувала, що користувачі отримають доступ до платформи Copilot Studio, де зможуть створювати власних помічників.

Віртуального асистента можна налаштувати під конкретні завдання, причому для цього не знадобляться навички програмування або інші технічні знання.



Розробники обіцяють, що нові агенти "набагато самостійніші" за звичайні моделі і "практично не потребують людського контролю". Вони допоможуть автоматизувати процеси в продажах, обслуговуванні, фінансах і логістиці.



Корпоративний віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна бачить у нових інструментах можливість розкрити потенціал співробітників. На його думку, ШІ позбавить людей рутини, але, звісно, не замінить їх повністю.