Турция отмечает 101-ую годовщину основания Республики

30 октября 2024, 9:45

24 июля 1923 г. после подписания Лозаннского договора была признана независимость Турции.

25 октября 1923 г. правительство ушло в отставку и в стране начался политический кризис. Мустафа Кемаль Ататюрк воспользовался этим случаем для провозглашения Республики. 29 октября Турция официально была провозглашена республикой, а Ататюрк, получивший в ходе тайного голосования голоса всех 158 депутатов, был избран ее первым президентом.19 апреля 1925 г. парламент Турции объявил 29 октября национальным праздником.