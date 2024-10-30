30 октября 2024, 16:15

В Нью-Йорке магазин Louis Vuitton стилизовали под гигантский чемодан

Здание готовят к сносу, который обойдется в $13 млн, пишет New York Yimby. Корпорация LVMH, владеющая помещением, рассчитывает, что новое здание будет в два раза больше.


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