1 ноября 2024, 14:45

OpenAI представила свою пошукову систему ChatGPT Search

Пошукова система на базі штучного інтелекту видає швидкі та точні відповіді, а також прикріплює посилання на джерела.



Поки що ця діє для платних передплатників, але найближчими місяцями новинку зроблять доступною серед усіх користувачів.

