CNN: Трамп готов использовать систему Starlink как рычаг давления на Украину

12 ноября 2024, 9:45

Избранный президент США Трамп может использовать в качестве рычага давления на Украину спутниковую систему Starlink, принадлежащую компании Маска SpaceX, сообщает CNN.

Отмечается, что участие Маска в недавнем телефонном разговоре Трампа с Зеленским можно интерпретировать как «потенциальный рычаг давления», если Киев откажется выполнять требования избранного президента.



Система Starlink имеет решающее значение для украинской армии на всей линии фронта. Она передает интернет-сигнал с орбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В Украине сейчас насчитыается ок. 47.000 аппаратов Starlink.



