26 ноября 2024, 8:15

В Сальвадоре хотят сдавать в аренду вулканы для майнинга

Президент Сальвадора планирует запустить программу аренды вулканов для добычи биткойнов.

С лета 2021 года так уже было добыто 474 биткоина всего на одном вулкане, а в стране таких больше 170.


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