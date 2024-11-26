В Сальвадоре хотят сдавать в аренду вулканы для майнинга

Президент Сальвадора планирует запустить программу аренды вулканов для добычи биткойнов.
С лета 2021 года так уже было добыто 474 биткоина всего на одном вулкане, а в стране таких больше 170.
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