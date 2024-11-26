В Германии хотят оборудовать больше бункеров

26 ноября 2024, 12:15

"В настоящее время намерение состоит в том, чтобы разработать ключевые моменты концепции убежища", — сказал представитель федерального министерства внутренних дел, пишет Spiegel.

По словам представителя министерства, необходимо систематически фиксировать, какие помещения подходят для укрытий. Речь, в частности, идет о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах. В министерстве подчеркнули важность доступности укрытий — граждане должны иметь возможность найти кратчайший путь к ним с помощью телефонов.



По словам представителя МВД, в настоящее время в Германии доступны только 579 бункеров из первоначальных 2000, там здесь могут найти убежище около 480 тыс. человек.